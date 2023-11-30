【バンコク時事】三菱ＨＣキャピタルは２８日、タイのグループ会社バンコク三菱ＨＣキャピタル（ＢＭＨＣ）の設立３０周年などを祝う記念式典をバンコクのホテルで開催した。ＢＭＨＣは今年、オートリース世界大手でフランスのエイベンズ（旧ＡＬＤ）と、タイに合弁会社を設立。…
三菱ＨＣキャピタル、タイ法人設立３０周年 オートリース合…
【バンコク時事】三菱ＨＣキャピタルは２８日、タイのグループ会社バンコク三菱ＨＣキャピタル（ＢＭＨＣ）の設立３０周年などを祝う記念式典をバンコクのホテルで開催した。ＢＭＨＣは今年、オートリース世界大手でフランスのエイベンズ（旧ＡＬＤ）と、タイに合弁会社を設立。…
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