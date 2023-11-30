【バンコク時事】バンコク日本人商工会議所（ＪＣＣ）自動車部会がまとめた１０月のタイの四輪完成車の輸出台数（日系メーカー以外も含む）は、前年同月比１２．２％増の１０万５７２６台と、前月のマイナスからプラスに転じた。オーストラリアや中東、欧州、米州向け輸出が好調…