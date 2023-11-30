【香港時事】香港の宝飾品小売り大手、六福集団が１１月２９日発表した４～９月期決算の純利益は前年同期比４３．３％増の９億４０００万香港ドル（約１７７億円）だった。売上高は３４．３％増の７４億９０００万ドル。中国本土との往来正常化に伴い、香港・マカオ市場の回復し…
宝飾品の六福、４３％増益 ４～９月期―香港
【香港時事】香港の宝飾品小売り大手、六福集団が１１月２９日発表した４～９月期決算の純利益は前年同期比４３．３％増の９億４０００万香港ドル（約１７７億円）だった。売上高は３４．３％増の７４億９０００万ドル。中国本土との往来正常化に伴い、香港・マカオ市場の回復し…
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