京都市長選で松井氏推薦 公明
2023年11月30日12時11分
公明党は３０日、任期満了に伴う２０２４年２月４日投開票の京都市長選で、新人で元官房副長官の松井孝治氏（６３）の推薦を決めた。
京都市長選で松井氏推薦 公明
2023年11月30日12時11分
公明党は３０日、任期満了に伴う２０２４年２月４日投開票の京都市長選で、新人で元官房副長官の松井孝治氏（６３）の推薦を決めた。
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