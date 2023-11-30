中国の国有中央企業を統括する国務院国有資産監督管理委員会（国資委）の張玉卓主任は２９日、国有ＩＴ大手の中国電子科技集団（ＣＥＴＣ）と中国華録集団の経営再編大会で講演し、「企業再編を着実に推進し、ネット強国、デジタル中国を建設する中で中央企業の戦略的作用をさら…