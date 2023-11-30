【ニューヨーク時事】２９日のニューヨーク外国為替市場では、日米金利差の縮小観測が台頭する中で円買い・ドル売りが進行し、円相場は１ドル＝１４７円台前半に上昇した。午後５時現在は１４７円１９～２９銭と、前日同時刻比２１銭の円高・ドル安。