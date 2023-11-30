【１面トップ】

〔朝日〕米軍オスプレイ墜落 屋久島沖 １人死亡 ５人不明 オスプレイ 死亡事故 国内初

〔毎日〕米軍オスプレイ墜落 ６人搭乗、１人死亡 屋久島沖

〔読売〕米軍オスプレイ墜落か 屋久島沖 １人死亡 ５人不明

〔日経〕国内オフィス投資に変調 海外勢 ４年ぶり売り越しへ 欧米市況悪化の余波

〔産経〕米軍オスプレイ墜落 屋久島沖 発見の１人死亡 ６人搭乗 左エンジンから出火情報

〔東京〕米軍オスプレイ墜落 ６人搭乗 屋久島沖、１人死亡 横田所属 嘉手納へ飛行予定

【共通ニュース】

◆日大アメフト部廃部へ 薬物で逮捕者続出 存続断念▽正副学長 辞任決定

◆戦闘休止 再延長へ協議 米・イスラエル ハマス、４日間希望か

◆削減目標引き上げ焦点 温室ガス ＣＯＰ２８きょう開幕

◆１３兆円補正予算 成立 物価高対策２．７兆円

◆「戦闘地域除外」自公一致 実務者協議 防衛装備の第三国移転

◆債務負担軽減で合意 経済危機 スリランカと１７カ国

◆トヨタなどデンソー株売却 ６７００億円 持ち合い構造変更へ

◆皇室活動「見直し必要」 秋篠宮さま５８歳誕生日（続）