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３０日の朝刊（都内最終版）☆１

３０日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年11月30日06時41分

【１面トップ】
〔朝日〕米軍オスプレイ墜落　屋久島沖　１人死亡　５人不明　オスプレイ　死亡事故　国内初
〔毎日〕米軍オスプレイ墜落　６人搭乗、１人死亡　屋久島沖
〔読売〕米軍オスプレイ墜落か　屋久島沖　１人死亡　５人不明
〔日経〕国内オフィス投資に変調　海外勢　４年ぶり売り越しへ　欧米市況悪化の余波
〔産経〕米軍オスプレイ墜落　屋久島沖　発見の１人死亡　６人搭乗　左エンジンから出火情報
〔東京〕米軍オスプレイ墜落　６人搭乗　屋久島沖、１人死亡　横田所属　嘉手納へ飛行予定
【共通ニュース】
◆日大アメフト部廃部へ　薬物で逮捕者続出　存続断念▽正副学長　辞任決定
◆戦闘休止　再延長へ協議　米・イスラエル　ハマス、４日間希望か
◆削減目標引き上げ焦点　温室ガス　ＣＯＰ２８きょう開幕
◆１３兆円補正予算　成立　物価高対策２．７兆円
◆「戦闘地域除外」自公一致　実務者協議　防衛装備の第三国移転
◆債務負担軽減で合意　経済危機　スリランカと１７カ国
◆トヨタなどデンソー株売却　６７００億円　持ち合い構造変更へ
◆皇室活動「見直し必要」　秋篠宮さま５８歳誕生日（続）

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