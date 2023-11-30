ＮＹ株、小幅続伸
2023年11月30日06時52分
【ニューヨーク時事】２９日のニューヨーク株式相場は、米経済の減速懸念がくすぶる中、小幅続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１３．４４ドル高の３万５４３０．４２ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２３．２７ポイント安の１万４２５８．４９で引けた。
ＮＹ株、小幅続伸
2023年11月30日06時52分
【ニューヨーク時事】２９日のニューヨーク株式相場は、米経済の減速懸念がくすぶる中、小幅続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１３．４４ドル高の３万５４３０．４２ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２３．２７ポイント安の１万４２５８．４９で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル