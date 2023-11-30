東京電力福島第１原発事故に伴う帰還困難区域のうち、特定復興再生拠点区域（復興拠点）に指定されている福島県富岡町の墓地や幹線道路などの避難指示が３０日、解除された。周辺での居住は不可能だが、通行や墓参が自由にできるようになった。



幹線道路などの避難指示解除 福島・富岡で３０日―政府決定

対象は富岡町東部の小良ケ浜、深谷両地区にある墓地３カ所、集会所２カ所、下水処理施設１カ所と、それらを結ぶ幹線道路計約７キロ。