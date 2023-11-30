道路や墓で避難指示解除 富岡町の帰還困難区域―福島
2023年11月30日09時08分
東京電力福島第１原発事故に伴う帰還困難区域のうち、特定復興再生拠点区域（復興拠点）に指定されている福島県富岡町の墓地や幹線道路などの避難指示が３０日、解除された。周辺での居住は不可能だが、通行や墓参が自由にできるようになった。
対象は富岡町東部の小良ケ浜、深谷両地区にある墓地３カ所、集会所２カ所、下水処理施設１カ所と、それらを結ぶ幹線道路計約７キロ。
道路や墓で避難指示解除 富岡町の帰還困難区域―福島
2023年11月30日09時08分
東京電力福島第１原発事故に伴う帰還困難区域のうち、特定復興再生拠点区域（復興拠点）に指定されている福島県富岡町の墓地や幹線道路などの避難指示が３０日、解除された。周辺での居住は不可能だが、通行や墓参が自由にできるようになった。
対象は富岡町東部の小良ケ浜、深谷両地区にある墓地３カ所、集会所２カ所、下水処理施設１カ所と、それらを結ぶ幹線道路計約７キロ。
関連記事
こんな記事も
社会用語
社会
国民信頼度、医療機関トップ ２回連続、最下位は国会議員―中央調査社(11/30 09:38)
不明者、夜通し捜索 乗員８人に訂正―米オスプレイ墜落・自衛隊や海保など(11/30 09:18)
道路や墓で避難指示解除 富岡町の帰還困難区域―福島(11/30 09:08)
安否確認に返信「うん分かった」 生存装い成り済ましか―１８歳女性死体遺棄・警視庁(11/30 09:04)
陸自オスプレイ移転にも影響 米機墜落、幹部「徹底究明必要」(11/30 07:18)
相次ぐ部員逮捕、内紛も 混乱収拾見えず―日大(11/30 07:18)
米軍、定期訓練中の事故 オスプレイ墜落(11/30 01:17)
「六つ子」の惑星を発見 誕生以来、軌道安定か―東大など(11/30 01:09)
米軍オスプレイ墜落、１人死亡 屋久島沖、６人乗り残骸確認―自衛隊・海保、不明者捜索(11/30 00:52)
宮邸改修「説明不十分だった」 秋篠宮さま５８歳に(11/30 00:17)
思い描いたイメージを画像化 生成ＡＩ活用、脳信号から復元―量研機構(11/30 00:12)
岸田首相、ＣＯＰ２８へ３０日出発 イスラエル大統領と会談へ―脱炭素支援、中東情勢テーマ(11/29 22:55)
埼玉で鳥インフル疑い 今季３例目、４万５０００羽飼育(11/29 22:22)
岸田首相「人命救助に全力」 オスプレイ墜落、米に調査要請(11/29 22:15)
リンゴ園でＯ１５７、３人入院 試食の１２人が症状訴え―茨城(11/29 21:57)
オスプレイ事故は「不時着水」 政府、米軍説明受け(11/29 21:32)
追加検査報告書案、来週にも 運転禁止の柏崎原発―規制委(11/29 21:26)
玉城沖縄知事、飛行停止求める考え 米軍オスプレイ墜落「不安高まる中での事故」(11/29 21:11)
元交際相手の爪剥がす スタンガンも、容疑で女ら逮捕―警視庁(11/29 20:55)
辺野古代執行、来月２０日判決 県敗訴の公算―福岡高裁支部(11/29 20:50)
繰り返す事故、「またか」 米軍に不信の声―沖縄(11/29 20:45)
「ドカーン」響く墜落音 火を噴く機体、住民ら驚き―屋久島(11/29 20:32)
「自分を信じることが大切」 ノーベル賞カリコ氏が講演―京都大(11/29 20:31)
「再エネ３倍」合意目指す 「１．５度」目標達成で―気候対策ＣＯＰ２８、３０日開幕(11/29 20:31)
「子供残し無念」「娘返して」 遺族が意見陳述―京アニ公判(11/29 19:58)
「自衛権で正当化できず」 イスラエルのハマス攻撃―国際法専門家(11/29 19:14)
佐賀、熊本の漁協に排除命令へ 有明ノリ取引で違反認定―公取委(11/29 19:04)
強盗殺人罪で７６歳男追起訴 盛岡地検(11/29 18:56)
「与野党歩み寄りを」 元信者ら、救済法整備で要望―旧統一教会(11/29 18:52)
岸田首相、脱炭素化へ協力(11/29 18:46)