ＢＴＳ全員が軍人に…ＲＭ、ジミン、Ｖ、ジョングク、１２月にと…
ＢＴＳ（防弾少年団）メンバーのＲＭ、ジミン、ジョングクが１２月中旬に陸軍現役兵としてともに入隊する。
２９日のスターニュースの報道によると、ＲＭとＶは１２月１１日に後方某所にある訓練所に入所する。
… 全文表示（2023/11/29-16:30）
こんな記事も
韓流
ＢＴＳ全員が軍人に…ＲＭ、ジミン、Ｖ、ジョングク、１２月にともに現役入隊(11/29 16:30)
ＢＴＳのＪ－ＨＯＰＥ、軍生活の近況を公開…赤い帽子かぶって凛とした表情(11/29 15:21)
ＢＬＡＣＫＰＩＮＫリサ、パリでサッカーの試合を観戦…熱愛説のＬＶＭＨ２世もキャッチ(11/29 14:01)
練習生からグローバルスターまでの１０年…ＢＴＳドキュメンタリーのトレーラー映像公開(11/29 13:34)
ＩＮＦＩＮＩＴＥのウヒョン「４月希少がんで１０時間の大手術…大変な時間」(11/28 11:58)
ＹＧエンター、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ４人のプロフィールアップデート…再契約は実現か(11/28 10:31)
韓国スター講師キム・チャンオクさん、認知症の疑い症状で「自宅の住所も忘れた…講演できない」(11/28 08:40)
「薬物陰性」Ｇ－ＤＲＡＧＯＮさん、出国禁止措置１カ月で解除へ…イ・ソンギュンさんは延長(11/27 15:49)
ＢＴＳのジミン、日本での日常を公開…訪れた食堂も話題に(11/27 11:20)
【写真】日本のカレー専門店でメニューを選んでいるジミン(11/27 11:19)
今年のＫ－ＰＯＰ累積輸出額２億ドル超えた…年間基準で最高値突破(11/27 09:32)
ＭＬＢ最高スターの大谷、どのように夢を現実に変えたのか(11/27 08:03)
ＥＸＯ元メンバーのクリスの没落…中国で強姦罪で懲役１３年刑「確定」(11/25 13:59)
韓国警察、薬物使用容疑で俳優イ・ソンギュンさんの体毛を追加採取…精密鑑定依頼(11/24 11:28)
ＢＬＡＣＫＰＩＮＫリサ「バッキンガム宮殿での国賓晩餐会出席は光栄」(11/23 11:53)
英王室軍楽隊、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫのヒット曲を演奏する動画公開(11/23 11:38)
【写真】チャールズ国王から大英帝国勲章を授与されるＢＬＡＣＫＰＩＮＫのジェニー(11/23 11:37)
ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ、大英帝国勲章授与…チャールズ３世国王「公演も見たい」(11/23 09:10)
ＢＴＳのＲＭ・ジミン・Ｖ・ジョングクが軍隊へ…「兵役義務履行の手続きを開始」(11/22 11:35)
「陰性」Ｇ－ＤＲＡＧＯＮの反撃、「ファンから情報提供を受けた…虚偽流布に善処はない」(11/22 10:37)
ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ、「完全体」でロンドン・バッキンガム宮殿に…再約説に傾くか(11/22 10:29)
【写真】ロンドン・バッキンガム宮殿で行われた英国国賓訪問記念晩餐会に出席したＢＬＡＣＫＰＩＮＫ(11/22 10:27)
女優イ・ヨンエ、ガザ地区紛争で被害を受けた子どもたちに救援金５０００万ウォン寄付(11/22 10:09)
物証を確保できなかった警察…Ｇ－ＤＲＡＧＯＮ「麻薬？ 自己管理にさらに徹底した」(11/22 09:26)