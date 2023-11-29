円、１４７円台後半 ロンドン外為
2023年11月29日21時28分
【ロンドン時事】２９日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の持ち直しなどを手掛かりに売買が交錯する中、１ドル＝１４７円台後半で推移した。正午現在は１４７円５７～６７銭と、前日午後４時比２６銭の円高・ドル安。
円、１４７円台後半 ロンドン外為
2023年11月29日21時28分
【ロンドン時事】２９日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の持ち直しなどを手掛かりに売買が交錯する中、１ドル＝１４７円台後半で推移した。正午現在は１４７円５７～６７銭と、前日午後４時比２６銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル