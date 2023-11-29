【バンコク時事】スマートフォンアプリ「ＥＶｍｅ」を使った電気自動車（ＥＶ）レンタルを提供するＥＶミー・プラスのスウィチャ最高経営責任者（ＣＥＯ）兼社長は２９日、イタリアの「Ｉｓｏ」とタイの「スリーク」電動バイク２ブランドと販売代理店契約を締結したと発表した。…
ＥＶｍｅ、電動バイク「Ｉｓｏ」と「スリーク」を販売 タイ
【バンコク時事】スマートフォンアプリ「ＥＶｍｅ」を使った電気自動車（ＥＶ）レンタルを提供するＥＶミー・プラスのスウィチャ最高経営責任者（ＣＥＯ）兼社長は２９日、イタリアの「Ｉｓｏ」とタイの「スリーク」電動バイク２ブランドと販売代理店契約を締結したと発表した。…
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