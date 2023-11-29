【シンガポール時事】シンガポール通貨庁（ＭＡＳ、中央銀行）が２８日発表した１２月発行分の個人投資家向け貯蓄国債（ＳＳＢ）１０年物の利回りは３．４％と、年初来最高を記録した。

ＳＳＢの利回りは２０２２年１１月に３．４７％と過去最高を記録。その後は下がっていた…