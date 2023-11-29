【ロンドン時事】２９日朝のロンドン外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が早期に利下げを行うとの見方から円が買われ、円相場は１ドル＝１４７円台前半で強含んだ。午前９時現在は１４７円２２～３２銭と、前日午後４時比６１銭の円高・ドル安。