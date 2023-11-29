「スパイ容疑」重ねて主張 日本大使面会の男性拘束で―中国外務省
2023年11月29日17時53分
【北京時事】中国外務省の汪文斌副報道局長は２９日の記者会見で、垂秀夫駐中国大使が２８日に面会した拘束中の日本人男性に関し、「スパイ活動に従事した疑いで中国の関連部門が法に基づき刑事強制措置を取った」と重ねて主張した。垂氏の面会については「関連規定に基づき、日本大使館員による当事者への領事面会を手配している」と述べるにとどめた。
「スパイ容疑」重ねて主張 日本大使面会の男性拘束で―中国外務…
2023年11月29日17時53分
【北京時事】中国外務省の汪文斌副報道局長は２９日の記者会見で、垂秀夫駐中国大使が２８日に面会した拘束中の日本人男性に関し、「スパイ活動に従事した疑いで中国の関連部門が法に基づき刑事強制措置を取った」と重ねて主張した。垂氏の面会については「関連規定に基づき、日本大使館員による当事者への領事面会を手配している」と述べるにとどめた。
関連記事
こんな記事も
社会用語
社会
米軍オスプレイ墜落、１人死亡 屋久島沖、６人乗り残骸確認―自衛隊・海保、不明者捜索(11/29 20:17)
「子供残し無念」「娘返して」 遺族が意見陳述―京アニ公判(11/29 19:58)
木原防衛相、救助と情報収集指示 米軍オスプレイ事故(11/29 19:41)
「自衛権で正当化できず」 イスラエルのハマス攻撃―国際法専門家(11/29 19:14)
辺野古代執行、１２月２０日判決 県敗訴の公算―福岡高裁支部(11/29 19:12)
佐賀、熊本の漁協に排除命令へ 有明ノリ取引で違反認定―公取委(11/29 19:04)
強盗殺人罪で７６歳男追起訴 盛岡地検(11/29 18:56)
「与野党歩み寄りを」 元信者ら、救済法整備で要望―旧統一教会(11/29 18:52)
岸田首相、脱炭素化へ協力(11/29 18:46)
相談受け、過去にストーカー警告 ２４歳女性殺害、逮捕の中国人―警視庁(11/29 18:34)
原子力セキュリティー会社で放火か けが人なし、元社員を現行犯逮捕―警視庁(11/29 18:31)
稲川会系暴力団事務所を捜索 上野の金塊強盗関与か―警視庁(11/29 18:28)
殺人容疑で２８歳男を再逮捕 レンタカー女子高生遺体―栃木県警(11/29 18:13)
「スパイ容疑」重ねて主張 日本大使面会の男性拘束で―中国外務省(11/29 17:53)
女子児童にわいせつ疑い 市立小教諭を逮捕―埼玉県警(11/29 17:25)
特殊詐欺、男２５人を再逮捕 カンボジアから移送―埼玉県警など(11/29 17:15)
医療従事者の賃上げ推進を ２４年度報酬改定で方針案―厚労省(11/29 16:53)
消費税追徴額、２年連続最高 １３５７億円、国税庁の法人調査(11/29 16:10)
岸田首相、ＣＯＰ２８へ３０日出発 脱炭素支援、中東情勢も協議(11/29 15:46)
紅白に「クイーン」が出場 ＮＨＫ(11/29 15:41)
堀容疑者、自宅から怒鳴り声も 「近寄り難い印象」と近隣住民―１８歳女性遺体(11/29 14:32)
交際相手の自宅や車から血痕 １８歳女性死体遺棄、関連捜査―警視庁(11/29 14:31)
同居の男に懲役７年求刑 ２歳児熱中症死―大阪地裁支部(11/29 13:18)
工藤会トップ、二審判決は来年３月 市民襲撃、改めて無罪主張―福岡高裁(11/29 12:14)
２４歳女性、刺され死亡 殺人未遂容疑で中国籍の男逮捕―警視庁(11/29 11:43)
ＪＡＸＡにサイバー攻撃 不正アクセス、機微情報含まず(11/29 11:30)
「デジタル掛軸」で光のアート 金沢市〔地域〕(11/29 10:22)
梅毒流行、胎児感染が最多 全患者数は３年連続更新―感染研(11/29 07:05)
放射性物質の拡散想定を公表 東海第２、避難計画の検証に活用―茨城県(11/29 07:04)
三村前知事宅が全焼、けが人なし 青森(11/28 23:07)