【ハノイ時事】ベトナム計画投資省によると、２０２３年１～１１月（年初から１１月２０日まで）に認可されたベトナム企業による海外プロジェクトの投資額は前年同期比１６．７％減の３億９５００万ドル（約５８６億円）強だった。投資変更（増資）額は約１億３７７５万ドル（２…
１～１１月の海外投資、１６．７％減の３．９５億ドル強 新…
【ハノイ時事】ベトナム計画投資省によると、２０２３年１～１１月（年初から１１月２０日まで）に認可されたベトナム企業による海外プロジェクトの投資額は前年同期比１６．７％減の３億９５００万ドル（約５８６億円）強だった。投資変更（増資）額は約１億３７７５万ドル（２…
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