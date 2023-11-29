【シンガポール時事】シンガポールの大手不動産仲介会社で構成するシンガポール・リアル・エステート・エクスチェンジ（ＳＲＸ）が２８日公開した１０月の民間集合住宅（コンドミニアム）再販価格指数の速報値（２００９年１月＝１００）は２５０．３と、前月比０．４％上昇した…
１０月の民間中古住宅価格、０．４％上昇に鈍化 近く「頭打…
【シンガポール時事】シンガポールの大手不動産仲介会社で構成するシンガポール・リアル・エステート・エクスチェンジ（ＳＲＸ）が２８日公開した１０月の民間集合住宅（コンドミニアム）再販価格指数の速報値（２００９年１月＝１００）は２５０．３と、前月比０．４％上昇した…
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