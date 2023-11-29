日本生命保険は２９日、介護最大手ニチイ学館の持ち株会社ニチイホールディングス（ＨＤ）を約２１００億円で買収することで合意したと発表した。需要の高い介護事業に参入し、収益力を強化する。今後、金融庁の認可を得た上で、ニチイＨＤの株式を保有する米ベインキャピタル系の投資ファンドなどから９９．６％分を取得する。

日本生命、介護最大手ニチイを買収 ２１００億円、収益強化