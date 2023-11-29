オスプレイの用語解説・ニュース
2023年11月29日16時46分
オスプレイ ヘリコプターと固定翼機の性能を持ち合わせた輸送機。プロペラを上に向けるとヘリのような垂直離着陸が可能になり、前方に向けると固定翼機のように高速で長距離を飛行できる。米海兵隊が普天間飛行場（沖縄県）、米空軍が横田基地（東京都）に配備する。陸上自衛隊も佐賀空港への配備を計画し、現在は木更津駐屯地（千葉県）に暫定配備している。
オスプレイの用語解説・ニュース
2023年11月29日16時46分
オスプレイ ヘリコプターと固定翼機の性能を持ち合わせた輸送機。プロペラを上に向けるとヘリのような垂直離着陸が可能になり、前方に向けると固定翼機のように高速で長距離を飛行できる。米海兵隊が普天間飛行場（沖縄県）、米空軍が横田基地（東京都）に配備する。陸上自衛隊も佐賀空港への配備を計画し、現在は木更津駐屯地（千葉県）に暫定配備している。
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