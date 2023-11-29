【バンコク時事】タイでスキンケア製品や化粧品、サプリメントの製造・販売を手掛けるロジュキス・インターナショナル（ＫＩＳＳ）のウィパポーン最高財務責任者（ＣＦＯ）は２９日、２０２４年は売上高で２桁成長を目指すと発表した。新商品の発売を推進するほか、オンラインと…
ロジュキス、来年の売上高で２桁成長目指す 新商品の発売推…
【バンコク時事】タイでスキンケア製品や化粧品、サプリメントの製造・販売を手掛けるロジュキス・インターナショナル（ＫＩＳＳ）のウィパポーン最高財務責任者（ＣＦＯ）は２９日、２０２４年は売上高で２桁成長を目指すと発表した。新商品の発売を推進するほか、オンラインと…
こんな記事も
海外ビジネスニュース
１～１１月の海外投資、１６．７％減の３．９５億ドル強 新規は３５％マイナス―ベトナム(11/29 17:43)
１０月の民間中古住宅価格、０．４％上昇に鈍化 近く「頭打ち」か―シンガポール(11/29 17:40)
タイ中銀、政策金利２．５０％で据え置き ８連続利上げを休止(11/29 17:27)
１１月の新規設立企業、１９．５％増 年初からの累計１４．６万社―ベトナム(11/29 17:01)
１～１１月の外国人客、１１２３万人 前年の３．８倍―ベトナム(11/29 17:00)
ロジュキス、来年の売上高で２桁成長目指す 新商品の発売推進―タイ(11/29 16:50)
１１月の小売売上高、１０．１％増 ６カ月ぶり２桁プラス―ベトナム(11/29 16:28)
研究奨学金受給者の国内定着対策を要請 議会委員会が報告書―シンガポール(11/29 16:08)
南部回廊の新規企業登録、１～１０月は３６２１社 前年比３４％増―タイ(11/29 15:54)
１１月の鉱工業生産、５．８％上昇 緩やかながら持ち直し続く―ベトナム(11/29 15:51)
広島銀、４年ぶり交流イベント開催 １２回目、１５０人超が参加―タイ(11/29 15:40)
１～１０月のＥＥＣ新規企業登録、前年比２割増 計８３９４社―タイ(11/29 15:36)
１～１０月の深セン工業増加値、４．８％増 広東省・中国(11/29 15:33)
改正会社法案、マレーシア下院が可決 企業統治を強化(11/29 15:30)
労組の結成、制限を撤廃 改正法が成立―マレーシア(11/29 15:24)
海面上昇対策へ「ロングアイランド」計画 沖合埋め立て巡り技術検証開始―シンガポール(11/29 14:57)
飲食チェーンの大家楽、８４．５％増益 ４～９月期―香港(11/29 14:47)
春節花火大会、５年ぶり開催へ 香港(11/29 14:21)
マラッカ州政府、２自由工業地帯の税関手数料引き下げ 来年１月から―マレーシア(11/29 13:53)
サラワク州、２４年は観光客４００万人誘致 ９７億リンギの収入―マレーシア(11/29 13:50)
ＰＩＰＣ第３期開発で６００億リンギ投資誘致へ ジョホール州政府―マレーシア(11/29 13:42)
９月の自動車販売台数、１１％減 東南ア７カ国―ＡＡＦ(11/29 12:20)
公務員の初任給引き上げを原則承認 ２４、２５年度に各１０％―タイ(11/29 12:10)
中国で呼吸器感染症の同時流行続く 各地で学級閉鎖(11/29 12:00)
通貨庁、金融機関のリスク評価能力向上へ取り組み 気候変動関連の移行対応で―シンガポール(11/29 11:32)
フェアプライス、５００品目のＧＳＴ増税分負担へ 期間は６カ月―シンガポール(11/29 10:54)
インフラ投資、不動産依存から転換中 経済の成長モデルで中国人民銀総裁(11/29 10:21)
１０月旅客数６８２万人 コロナ前の８割弱―マレーシア(11/29 06:12)
イオン、中古オートバイを実習用に寄付 技能訓練でも政府に協力―マレーシア(11/28 22:31)
プロトン、新型セダン「Ｓ７０」の価格発表 ７万３８００リンギから―マレーシア(11/28 22:26)