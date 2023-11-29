１０月の国内生産、１０カ月連続プラス アジア販売に陰り―自動車大手８社
2023年11月29日16時13分
自動車大手８社が２９日発表した１０月の国内生産台数は、合計で前年同月比１９．０％増の７７万台と１０カ月連続でプラスとなった。国内と海外を合わせた世界生産も１２．２％増の２３７万台と好調。半導体不足の影響が緩和し、国内外で生産が伸びた。生産復調に伴い、世界販売も９．１％増の２１６万台と堅調を維持しているが、中国や東南アジアでの販売には陰りもみられる。
１０月の国内生産、１０カ月連続プラス アジア販売に陰り―自動…
2023年11月29日16時13分
自動車大手８社が２９日発表した１０月の国内生産台数は、合計で前年同月比１９．０％増の７７万台と１０カ月連続でプラスとなった。国内と海外を合わせた世界生産も１２．２％増の２３７万台と好調。半導体不足の影響が緩和し、国内外で生産が伸びた。生産復調に伴い、世界販売も９．１％増の２１６万台と堅調を維持しているが、中国や東南アジアでの販売には陰りもみられる。
関連記事
こんな記事も
経済用語
経済
来年１月の電気料金、５社値上げ ＬＮＧ高が影響(11/29 17:14)
円相場、１４７円２４～２５銭 ２９日午後５時現在(11/29 17:11)
日本生命、ニチイ買収を発表 ２１００億円、介護参入で収益強化(11/29 17:02)
医療従事者の賃上げ推進を ２４年度報酬改定で方針案―厚労省(11/29 16:53)
トヨタなど３社、デンソー株売却へ 最大９．８５％、７０００億円規模(11/29 16:49)
効率アップ、省人化支えるロボット集結 大型展示会開幕(11/29 16:31)
メルカリ、懐かしい「家」オープン 中古品の価値発掘―来月３日まで(11/29 16:26)
１０月の国内生産、１０カ月連続プラス アジア販売に陰り―自動車大手８社(11/29 16:13)
筑波銀、定期金利引き上げ １０年物０．２％に(11/29 15:36)
８７円安の３万３３２１円２２銭 ２９日の平均株価(11/29 15:19)
ガソリン価格、３週連続上昇 補助金減額で１７４円―経産省(11/29 14:58)
日本生命、介護最大手ニチイを買収 ２１００億円、収益強化(11/29 14:05)
野村ＨＤ、営業部門をウェルス・マネジメント部門に改称 来年４月(11/29 12:51)
補正予算、今夜成立 総額１３．１兆円、７割国債(11/29 12:45)
円大幅高、一時１４６円台後半 ２カ月半ぶり―東京市場(11/29 12:18)
円相場、１４７円０３～０３銭 ２９日正午現在(11/29 12:07)
４１円高の３万３４５０円３２銭 ２９日午前の平均株価(11/29 11:43)
万博費用、インフラも精査 自見担当相(11/29 10:35)
スリランカ債務再編合意へ 日本、インドなど多国間会合(11/29 10:35)
円相場、１４７円０４～０４銭 ２９日午前９時現在(11/29 09:07)
トヨタ、主力ミニバン生産再開 型式認証不備で２日間停止(11/29 08:10)
設備投資減税、拡充へ １０億円以上対象の新枠―政府・与党(11/29 07:08)
デジタル取引５０億円超が対象 海外アプリ、巨大ＩＴに消費税―政府・与党(11/29 07:08)
菅・河野・小泉氏けん引 岸田首相「積極姿勢」に転換―ライドシェア(11/29 07:05)
日本生命、ニチイ買収 介護最大手、２１００億円(11/28 21:08)
中国、「供給網」博覧会を初開催 目立つ米国勢、日本勢はわずか(11/28 20:31)
原子力施設の地元振興策議論 青森で「共創会議」―政府(11/28 20:11)
保有国債、含み損１０．５兆円 金利上昇で過去最大―日銀中間決算(11/28 19:44)
コンビニで三陸・常磐の味を 海の幸ＰＲ、来月オリジナル商品(11/28 19:40)
半導体人材採用へ仙台市に拠点 年明けにも設置、１０００人確保へ―ＳＢＩなど(11/28 19:22)
ビジネスワイヤ
PR TIMES