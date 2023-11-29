自動車大手８社が２９日発表した１０月の国内生産台数は、合計で前年同月比１９．０％増の７７万台と１０カ月連続でプラスとなった。国内と海外を合わせた世界生産も１２．２％増の２３７万台と好調。半導体不足の影響が緩和し、国内外で生産が伸びた。生産復調に伴い、世界販売も９．１％増の２１６万台と堅調を維持しているが、中国や東南アジアでの販売には陰りもみられる。