国税庁は２９日、全国の国税局などが６月までの１年間に実施した法人に対する税務調査で、消費税の追徴額が前年比５６．２％増の１３５７億円に上り、２年連続で過去最高を更新したと発表した。同庁は事業所訪問を伴う実地調査を重点的に行うなどした成果が表れたとしている。