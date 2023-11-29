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岸田首相、ＣＯＰ２８へ３０日出発　イスラエル大統領と会談へ―脱炭素支援、中東情勢テーマ

2023年11月29日22時55分

参院予算委員会で答弁する岸田文雄首相（中央）＝２９日、国会内

参院予算委員会で答弁する岸田文雄首相（中央）＝２９日、国会内

　岸田文雄首相は３０日、国連気候変動枠組み条約第２８回締約国会議（ＣＯＰ２８）に出席するため、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイに向けて出発する。「グローバルサウス」と呼ばれる新興・途上国の脱炭素化を、日本の先進技術で支援する取り組みを訴える。首相は滞在中の１２月１日にイスラエルのヘルツォグ大統領と会談する方向。政府関係者が２９日、明らかにした。

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