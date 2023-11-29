ガソリン価格、３週連続上昇 補助金減額で１７４円―経産省
2023年11月29日14時58分
経済産業省が２９日発表したレギュラーガソリンの店頭小売価格は、２７日時点の全国平均で１リットル当たり１７４円と前週比３０銭上昇した。原油相場が下落し、政府が小売価格の高騰を抑制するために石油元売り会社に支給している補助金が減少。３週連続の値上がりとなった。
ガソリン価格、３週連続上昇 補助金減額で１７４円―経産省
2023年11月29日14時58分
経済産業省が２９日発表したレギュラーガソリンの店頭小売価格は、２７日時点の全国平均で１リットル当たり１７４円と前週比３０銭上昇した。原油相場が下落し、政府が小売価格の高騰を抑制するために石油元売り会社に支給している補助金が減少。３週連続の値上がりとなった。
こんな記事も
経済用語
経済
来年１月の電気料金、５社値上げ ＬＮＧ高が影響(11/29 17:14)
円相場、１４７円２４～２５銭 ２９日午後５時現在(11/29 17:11)
日本生命、ニチイ買収を発表 ２１００億円、介護参入で収益強化(11/29 17:02)
医療従事者の賃上げ推進を ２４年度報酬改定で方針案―厚労省(11/29 16:53)
トヨタなど３社、デンソー株売却へ 最大９．８５％、７０００億円規模(11/29 16:49)
効率アップ、省人化支えるロボット集結 大型展示会開幕(11/29 16:31)
メルカリ、懐かしい「家」オープン 中古品の価値発掘―来月３日まで(11/29 16:26)
１０月の国内生産、１０カ月連続プラス アジア販売に陰り―自動車大手８社(11/29 16:13)
筑波銀、定期金利引き上げ １０年物０．２％に(11/29 15:36)
８７円安の３万３３２１円２２銭 ２９日の平均株価(11/29 15:19)
ガソリン価格、３週連続上昇 補助金減額で１７４円―経産省(11/29 14:58)
日本生命、介護最大手ニチイを買収 ２１００億円、収益強化(11/29 14:05)
野村ＨＤ、営業部門をウェルス・マネジメント部門に改称 来年４月(11/29 12:51)
補正予算、今夜成立 総額１３．１兆円、７割国債(11/29 12:45)
円大幅高、一時１４６円台後半 ２カ月半ぶり―東京市場(11/29 12:18)
円相場、１４７円０３～０３銭 ２９日正午現在(11/29 12:07)
４１円高の３万３４５０円３２銭 ２９日午前の平均株価(11/29 11:43)
万博費用、インフラも精査 自見担当相(11/29 10:35)
スリランカ債務再編合意へ 日本、インドなど多国間会合(11/29 10:35)
円相場、１４７円０４～０４銭 ２９日午前９時現在(11/29 09:07)
トヨタ、主力ミニバン生産再開 型式認証不備で２日間停止(11/29 08:10)
設備投資減税、拡充へ １０億円以上対象の新枠―政府・与党(11/29 07:08)
デジタル取引５０億円超が対象 海外アプリ、巨大ＩＴに消費税―政府・与党(11/29 07:08)
菅・河野・小泉氏けん引 岸田首相「積極姿勢」に転換―ライドシェア(11/29 07:05)
日本生命、ニチイ買収 介護最大手、２１００億円(11/28 21:08)
中国、「供給網」博覧会を初開催 目立つ米国勢、日本勢はわずか(11/28 20:31)
原子力施設の地元振興策議論 青森で「共創会議」―政府(11/28 20:11)
保有国債、含み損１０．５兆円 金利上昇で過去最大―日銀中間決算(11/28 19:44)
コンビニで三陸・常磐の味を 海の幸ＰＲ、来月オリジナル商品(11/28 19:40)
半導体人材採用へ仙台市に拠点 年明けにも設置、１０００人確保へ―ＳＢＩなど(11/28 19:22)
ビジネスワイヤ
PR TIMES