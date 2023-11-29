経済産業省が２９日発表したレギュラーガソリンの店頭小売価格は、２７日時点の全国平均で１リットル当たり１７４円と前週比３０銭上昇した。原油相場が下落し、政府が小売価格の高騰を抑制するために石油元売り会社に支給している補助金が減少。３週連続の値上がりとなった。