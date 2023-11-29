【香港時事】香港の飲食チェーン大手・大家楽集団は２８日、２０２３年４～９月期の純利益が前年同期比８４．５％増の２億香港ドル（以下ドル、約３７億７０００万円）だったと発表した。新型コロナウイルス対策として昨年受給した補助金の影響を除いた場合、純利益は前年同期の…
飲食チェーンの大家楽、８４．５％増益 ４～９月期―香港
【香港時事】香港の飲食チェーン大手・大家楽集団は２８日、２０２３年４～９月期の純利益が前年同期比８４．５％増の２億香港ドル（以下ドル、約３７億７０００万円）だったと発表した。新型コロナウイルス対策として昨年受給した補助金の影響を除いた場合、純利益は前年同期の…
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