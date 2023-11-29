円相場、１４７円０３～０３銭 ２９日正午現在
2023年11月29日12時07分
２９日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４７円０３～０３銭と、前日（１４８円５０～５１銭）に比べ１円４７銭の円高・ドル安となった。
円相場、１４７円０３～０３銭 ２９日正午現在
2023年11月29日12時07分
２９日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４７円０３～０３銭と、前日（１４８円５０～５１銭）に比べ１円４７銭の円高・ドル安となった。
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