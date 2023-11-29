２９日午前の東京外国為替市場の円相場は、一時１ドル＝１４６円台後半に大幅上昇した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測が浮上したことを背景に、日米の金利差縮小を意識して円を買ってドルを売る動きが優勢となった。１４６円台を付けたのは９月以来、約２カ月半ぶり。