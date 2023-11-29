【ニューヨーク時事】２８日のニューヨーク外国為替市場では、今後の利下げの可能性を示唆する米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）高官の発言を受けて円買い・ドル売りが進み、円相場は１ドル＝１４７円台半ばに上昇した。午後５時現在は１４７円４０～５０銭と、前日同時刻比１円２４銭の大幅な円高・ドル安。