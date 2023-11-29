【共通ニュース】

◆賃上げ平均 月９４３７円 ２３年、過去最大

◆東海第２ 最大１７万人避難 事故時 ３０キロ圏内、予測活用へ 茨城県

◆日銀 国債評価損１０．５兆円 ９月末時点 金利上昇影響 過去最大 物価不安定化 恐れも

◆日本海テレビ元局長 着服 １１１８万円 「２４時間テレビ」寄付など 懲戒解雇

◆緊急避妊薬の販売開始 処方箋なし 試験的に１４５薬局で

◆視力１．０未満の子 最多 中学生６１％、小学生３７％ 昨年度調査 スマホ・タブレット影響か

◆山梨の山林 １８歳女性遺体 警視庁 遺棄容疑３０歳男逮捕 交際相手も関与か

◆臓器あっせん 実刑 東京地裁判決 「移植の公平損なう」

【日経】

◆価格交渉 拒否は違反 公取委、独禁法で指針 中小の賃上げ促す(1)

◆日立、脱炭素アルミ採用 国内製全て切り替え ＥＶ需要に備え(1)

◆政府クラウド 初の国内勢 さくらネット 追加で選定 機密情報管理 安心感増す(2)

◆ベア実施企業 半数 過去最高(2)

◆曲がる太陽電池 中国猛追 特許出願、累計は日本首位 ３５年１兆円市場狙う 軽量、壁や窓にも設置可能(3)

◆トヨタとグループ２社 デンソー株売却へ ７０００億円規模(3) （続）