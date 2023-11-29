２９日の朝刊（都内最終版）☆２
2023年11月29日07時14分
【共通ニュース】
◆賃上げ平均 月９４３７円 ２３年、過去最大
◆東海第２ 最大１７万人避難 事故時 ３０キロ圏内、予測活用へ 茨城県
◆日銀 国債評価損１０．５兆円 ９月末時点 金利上昇影響 過去最大 物価不安定化 恐れも
◆日本海テレビ元局長 着服 １１１８万円 「２４時間テレビ」寄付など 懲戒解雇
◆緊急避妊薬の販売開始 処方箋なし 試験的に１４５薬局で
◆視力１．０未満の子 最多 中学生６１％、小学生３７％ 昨年度調査 スマホ・タブレット影響か
◆山梨の山林 １８歳女性遺体 警視庁 遺棄容疑３０歳男逮捕 交際相手も関与か
◆臓器あっせん 実刑 東京地裁判決 「移植の公平損なう」
【日経】
◆価格交渉 拒否は違反 公取委、独禁法で指針 中小の賃上げ促す(1)
◆日立、脱炭素アルミ採用 国内製全て切り替え ＥＶ需要に備え(1)
◆政府クラウド 初の国内勢 さくらネット 追加で選定 機密情報管理 安心感増す(2)
◆ベア実施企業 半数 過去最高(2)
◆曲がる太陽電池 中国猛追 特許出願、累計は日本首位 ３５年１兆円市場狙う 軽量、壁や窓にも設置可能(3)
◆トヨタとグループ２社 デンソー株売却へ ７０００億円規模(3) （続）