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２９日の朝刊（都内最終版）☆２

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２９日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年11月29日07時14分

【共通ニュース】
◆賃上げ平均　月９４３７円　２３年、過去最大
◆東海第２　最大１７万人避難　事故時　３０キロ圏内、予測活用へ　茨城県
◆日銀　国債評価損１０．５兆円　９月末時点　金利上昇影響　過去最大　物価不安定化　恐れも
◆日本海テレビ元局長　着服　１１１８万円　「２４時間テレビ」寄付など　懲戒解雇
◆緊急避妊薬の販売開始　処方箋なし　試験的に１４５薬局で
◆視力１．０未満の子　最多　中学生６１％、小学生３７％　昨年度調査　スマホ・タブレット影響か
◆山梨の山林　１８歳女性遺体　警視庁　遺棄容疑３０歳男逮捕　交際相手も関与か
◆臓器あっせん　実刑　東京地裁判決　「移植の公平損なう」　
【日経】
◆価格交渉　拒否は違反　公取委、独禁法で指針　中小の賃上げ促す(1)
◆日立、脱炭素アルミ採用　国内製全て切り替え　ＥＶ需要に備え(1)
◆政府クラウド　初の国内勢　さくらネット　追加で選定　機密情報管理　安心感増す(2)
◆ベア実施企業　半数　過去最高(2)
◆曲がる太陽電池　中国猛追　特許出願、累計は日本首位　３５年１兆円市場狙う　軽量、壁や窓にも設置可能(3)
◆トヨタとグループ２社　デンソー株売却へ　７０００億円規模(3)　（続）

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