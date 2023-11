アラブ首長国連邦アブダビ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 人工知能(AI)が急速に発展する中、アブダビ先端技術研究評議会(ATRC)は新AI企業、AI71の立ち上げにより、さらに大きな前進を遂げようとしています。 この企業はテクノロジー・イノベーション・インスティテュート(TII)のファルコン生成系AIモデルを基盤としており、マルチドメインに特化する一方、より高いプライバシーのためにセルフホストを検討している企業や国にこれまでにないAIデータの管理オプションを提供します。

H.H. Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Chairman of the Abu Dhabi Executive Council launches AI71 along with H.E Faisal Al Bannai, Secretary General, Advanced Technology Research Council (Photo: AETOSWire)