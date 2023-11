カリフォルニア州ロングビーチ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- Medical Group Management Association (MGMA)と、インテリジェントコンテンツ管理およびビジネスプロセス自動化のリーディングSaaSプロバイダーであるLaserficheとの新しい調査により、統合テクノロジーを検討する際、ほとんどの医療機関の最優先事項は、手作業の排除、臨床医/作業員の燃え尽き症候群の緩和、時間の節約であることが明らかになりました。

Discover the opportunities and challenges for medical practice leaders in evaluating their platforms for workflow, electronic forms, document and records management and more. (Graphic: Business Wire)