スイス・チューリッヒ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- メルセデス・ベンツ・モビリティは、同社初のネットワークを構築するため、ネットワーク計画とサイト選定のAIプロバイダーとしてスイスAIを選びました。スイスAIは自動車業界のパートナーに、AIを活用した最先端の分析・予測SaaSプラットフォーム「AIOME」を提供しています。このソフトウェアは、場所の選定と充電インフラの配備計画を加速すると同時に、当社の自動車関連パートナーとその大切な顧客双方の収益性を向上させます。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20231128390798/ja/

SwissAI’s AIOME platform factors in drivers’ behaviors as they move from place to place in their day to day lives. Based on future demand, the platform selects charger locations that offer maximum comfort and convenience, including long-distance travel demand. (Graphic: Business Wire)