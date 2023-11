バミューダ、ハミルトン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 家族経営のバカルディは、ギフトパックから使い捨てプラスチックを廃止しただけでなく、主要ブランドにおいて段ボールギフトボックスの数も削減すると発表しました。

The new limited-edition label for Bacardi-owned BOMBAY SAPPHIRE eliminates the need for a gift pack. The striking design was inspired by the gin brand’s 100% sustainably sourced botanicals. (Photo: Business Wire)