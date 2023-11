イタリア、ポヴィーリオ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 車両の電動化における世界的リーダーであるZAPI GROUPは、2024年2月7日から8日にかけて開催される「電動化の未来」バーチャルカンファレンスの2024年の日程を発表しました。先の2年間の成功に続いて、このカンファレンスでは、産業用車および商用車電動化の業界リーダーと専門家が一堂に会し、完全な電動化の実現を達成するための実践的なステップについて議論します。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20231128173884/ja/

The Future of Electrification virtual conference will take place on February 7-8, 2024. (Photo: Business Wire)