アルナスルが１６強 ＡＣＬサッカー
2023年11月28日22時48分
サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ（ＡＣＬ）は２７日、各地で西地区１次リーグが行われ、ポルトガル代表のロナルドが所属するＥ組のアルナスル（サウジアラビア）はペルセポリス（イラン）と０―０で引き分け、１６チームで争う決勝トーナメント進出を決めた。４勝１分けの勝ち点１３で同組１位が確定した。ロナルドは後半途中までプレーした。 （時事）
アルナスルが１６強 ＡＣＬサッカー
2023年11月28日22時48分
サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ（ＡＣＬ）は２７日、各地で西地区１次リーグが行われ、ポルトガル代表のロナルドが所属するＥ組のアルナスル（サウジアラビア）はペルセポリス（イラン）と０―０で引き分け、１６チームで争う決勝トーナメント進出を決めた。４勝１分けの勝ち点１３で同組１位が確定した。ロナルドは後半途中までプレーした。 （時事）
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