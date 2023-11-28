俳優の鈴木瑞穂さん死去
2023年11月28日22時22分
鈴木 瑞穂さん（すずき・みずほ＝俳優）１９日午後１１時１分、心不全のため東京都内で死去、９６歳。中国東北部（旧満州）出身。葬儀は近親者で済ませた。
５２年、劇団民芸に参加。退団後、７２年に劇団銅鑼の設立に関わり、約１０年間代表を務めた。０６年に紀伊国屋演劇賞個人賞を受賞。「白い巨塔」「日本沈没」などの映画やテレビドラマにも出演し、名脇役として幅広く活動。数々の洋画の吹き替えも担当した。
俳優の鈴木瑞穂さん死去
2023年11月28日22時22分
鈴木 瑞穂さん（すずき・みずほ＝俳優）１９日午後１１時１分、心不全のため東京都内で死去、９６歳。中国東北部（旧満州）出身。葬儀は近親者で済ませた。
５２年、劇団民芸に参加。退団後、７２年に劇団銅鑼の設立に関わり、約１０年間代表を務めた。０６年に紀伊国屋演劇賞個人賞を受賞。「白い巨塔」「日本沈没」などの映画やテレビドラマにも出演し、名脇役として幅広く活動。数々の洋画の吹き替えも担当した。
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