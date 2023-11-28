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共産党と和平交渉再開で合意　ノルウェーが仲介―フィリピン政府

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共産党と和平交渉再開で合意　ノルウェーが仲介―フィリピン政府

2023年11月28日21時49分

２３日、ノルウェーの首都オスロで、和平交渉再開で合意し、握手するフィリピン政府代表（手前左）と比共産党関係者（同国政府提供・時事）

２３日、ノルウェーの首都オスロで、和平交渉再開で合意し、握手するフィリピン政府代表（手前左）と比共産党関係者（同国政府提供・時事）

　【マニラ時事】フィリピン政府は２８日、比共産党の統一戦線組織「民族民主戦線（ＮＤＦ）」と、和平交渉再開で合意したと発表した。交渉はドゥテルテ政権時代の２０１７年に中止されていた。
　比政府によると、昨年からノルウェー政府の仲介で同国やオランダで協議が進められ、２３日に交渉再開で合意した。国外からの脅威にフィリピンが直面する中、結束する必要性を確認したためとしている。

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