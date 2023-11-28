円、１４８円台半ば ロンドン外為
2023年11月28日21時20分
【ロンドン時事】２８日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米欧の中央銀行高官らの講演などを控えて様子見ムードが強い中、１ドル＝１４８円台半ばでもみ合った。正午現在は１４８円５４～６４銭と、前日午後４時比３３銭の円高・ドル安。
円、１４８円台半ば ロンドン外為
2023年11月28日21時20分
【ロンドン時事】２８日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米欧の中央銀行高官らの講演などを控えて様子見ムードが強い中、１ドル＝１４８円台半ばでもみ合った。正午現在は１４８円５４～６４銭と、前日午後４時比３３銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル