【バンコク時事】電気自動車（ＥＶ）向け充電システムを手掛けているシャージ・マネジマント（ＳＨＡＲＧＥ）のピーラパット社長は２８日、２０２４年に中国ＥＶ大手の比亜迪（ＢＹＤ）のタイ正規販売代理店レヴェ・オートモーティブと提携したＥＶ充電ステーション「レヴェシャ…