【ジャカルタ＝時事】インドネシア保健省は２８日、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）政府と提携し、中ジャワ州ソロ（スラカルタ）市に循環器科病院「エミレーツ・インドネシア循環器科病院」を建設すると発表した。２７日に起工式を行った。
同病院はソロ市のジェブレス地区にある…
中ジャワ州ソロで循環器科病院に着工 保健省、ＵＡＥと提携…
【ジャカルタ＝時事】インドネシア保健省は２８日、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）政府と提携し、中ジャワ州ソロ（スラカルタ）市に循環器科病院「エミレーツ・インドネシア循環器科病院」を建設すると発表した。２７日に起工式を行った。
同病院はソロ市のジェブレス地区にある…
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