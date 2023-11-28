日本生命保険が、介護最大手ニチイ学館を傘下に持つニチイホールディングス（ＨＤ）を約２１００億円で買収することが２８日、分かった。高齢化に伴い需要が増す介護事業に参入し、顧客基盤を拡大するのが狙い。金融庁の認可を経て、現在株式を保有する投資ファンドから発行株式のほぼすべてを買い取る。