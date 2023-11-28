円、１４８円台後半 ロンドン外為
2023年11月28日18時21分
【ロンドン時事】２８日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に乏しい中、１ドル＝１４８円台後半で小動きとなった。午前９時現在は１４８円６４～７４銭と、前日午後４時比２３銭の円高・ドル安。
円、１４８円台後半 ロンドン外為
2023年11月28日18時21分
【ロンドン時事】２８日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に乏しい中、１ドル＝１４８円台後半で小動きとなった。午前９時現在は１４８円６４～７４銭と、前日午後４時比２３銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル