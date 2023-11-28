プロ野球の年間表彰式が２８日、東京都内で行われ、今季の最優秀選手（ＭＶＰ）にパ・リーグはオリックスの山本由伸投手（２５）が３年連続で選ばれた。セ・リーグは阪神の村上頌樹投手（２５）が初受賞。

最優秀新人（新人王）は、セで村上が選ばれＭＶＰと同時受賞。パはオリックスの山下舜平大投手（２１）に決まった。