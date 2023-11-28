日本政府、戦闘休止を歓迎 イスラエルとハマス
2023年11月28日18時00分
松野博一官房長官は２８日の記者会見で、イスラエルとイスラム組織ハマスが戦闘休止の２日間延長で合意したことについて、「歓迎する。全ての当事者に国際法の順守を求め、人道的休止の維持に向けた外交努力を粘り強く積極的に続ける」と述べた。
日本政府、戦闘休止を歓迎 イスラエルとハマス
2023年11月28日18時00分
松野博一官房長官は２８日の記者会見で、イスラエルとイスラム組織ハマスが戦闘休止の２日間延長で合意したことについて、「歓迎する。全ての当事者に国際法の順守を求め、人道的休止の維持に向けた外交努力を粘り強く積極的に続ける」と述べた。
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