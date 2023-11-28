第一三共のコロナワクチン承認 国産初の「ＸＢＢ」対応―厚労省
2023年11月28日17時51分
厚生労働省は２８日、第一三共が開発した新型コロナウイルスワクチンを承認した。オミクロン株派生型「ＸＢＢ．１．５」に対応した国内企業のワクチンは初めて。厚労省は１４０万回分の購入で合意しており、１２月４日の週から全国へ配送され、１２歳以上の追加接種で使用される。
第一三共のコロナワクチン承認 国産初の「ＸＢＢ」対…
2023年11月28日17時51分
厚生労働省は２８日、第一三共が開発した新型コロナウイルスワクチンを承認した。オミクロン株派生型「ＸＢＢ．１．５」に対応した国内企業のワクチンは初めて。厚労省は１４０万回分の購入で合意しており、１２月４日の週から全国へ配送され、１２歳以上の追加接種で使用される。
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