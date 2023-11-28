原爆写真推薦、松野官房長官「重要性高い」
2023年11月28日17時30分
松野博一官房長官は２８日の記者会見で、政府が国連教育科学文化機関（ユネスコ）の「世界の記憶」に、１９４５年の広島への原子爆弾投下後の写真と映像を推薦すると決めたことに関し、「貴重な記録資料で世界的重要性が高い遺産だ。関係省庁が緊密に連携し、登録に向け適切に取り組んでいきたい」と述べた。
原爆写真推薦、松野官房長官「重要性高い」
2023年11月28日17時30分
松野博一官房長官は２８日の記者会見で、政府が国連教育科学文化機関（ユネスコ）の「世界の記憶」に、１９４５年の広島への原子爆弾投下後の写真と映像を推薦すると決めたことに関し、「貴重な記録資料で世界的重要性が高い遺産だ。関係省庁が緊密に連携し、登録に向け適切に取り組んでいきたい」と述べた。
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