元日タイ戦、ＮＨＫで中継 サッカー日本代表
2023年11月28日17時26分
日本サッカー協会は２８日、日本代表がタイ代表と来年１月１日に東京・国立競技場で行う国際親善試合が、ＮＨＫ総合で生中継されることになったと発表した。開始は午後２時予定。今月２１日にサウジアラビアのジッダで行われた２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア２次予選、シリア戦は日本国内で中継がなかった。
元日タイ戦、ＮＨＫで中継 サッカー日本代表
2023年11月28日17時26分
日本サッカー協会は２８日、日本代表がタイ代表と来年１月１日に東京・国立競技場で行う国際親善試合が、ＮＨＫ総合で生中継されることになったと発表した。開始は午後２時予定。今月２１日にサウジアラビアのジッダで行われた２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア２次予選、シリア戦は日本国内で中継がなかった。
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