厚生労働省が２８日発表した２０２３年の「賃金引き上げ等の実態に関する調査」によると、従業員１人当たりの平均賃金改定率は３．２％（９４３７円）のプラスだった。前年の改定率は１．９％（５５３４円）。物価高や人手不足を背景に賃上げに踏み切る企業が増え、比較可能な１９９９年以降で最大の伸びとなった。