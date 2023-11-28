中日、５位土生と仮契約 プロ野球・入団交渉
2023年11月28日16時00分
【中日】５位指名の土生翔太投手（ＢＣリーグ・茨城）と契約金３５００万円、年俸７２０万円で仮契約した。（金額は推定）
中日、５位土生と仮契約 プロ野球・入団交渉
2023年11月28日16時00分
【中日】５位指名の土生翔太投手（ＢＣリーグ・茨城）と契約金３５００万円、年俸７２０万円で仮契約した。（金額は推定）
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