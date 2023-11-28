宇宙関連事業を手掛けるＱＰＳ研究所（福岡市、大西俊輔社長）が１２月６日、東証グロース市場に上場する。公募と第三者割当増資で調達する計約４０億円は、小型合成開口レーダー（ＳＡＲ）衛星の製造費用に充てる。

九州大学発の企業として２００５年設立。小型ＳＡＲ衛星を開発、運用するとともに小型ＳＡＲ衛星で撮影した画像データを販売する。